Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095543 Наименование РМК седла TYP JSK36 CV Вес [кг] 3,4

Запчасть ремкомплект седла TYP JSK36 CV представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.543. У данной детали есть аналоги с номерами: 095543, SK212150. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект седла TYP JSK36 CV на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.