|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095541
|Наименование
|Ремкомплект замка седла JOST JSK37 (подкова, захват) SK3221-50Z (с центальной смазкой)
|Вес [кг]
|3,281
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