Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095536 Наименование РМК седельного устройства Вес [кг] 6,81

Запчасть ремкомплект седельного устройства представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.536. У данной детали есть аналоги с номерами: 095536, 9063, 901396, S340012, 54074, SK242178. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект седельного устройства на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.