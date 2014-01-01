Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095533 Наименование РМК диcкового тормоза Вес [кг] 1,99

Запчасть ремкомплект диcкового тормоза представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.533. У данной детали есть аналоги с номерами: CKSK1, 81508226006, 081010172, 095533, 160100581, 1554, 1448915. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект диcкового тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.