Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095524 Наименование Р/к суппорта SAF, BPW, Scania K010603 Вес [кг] 0,67 Наружный диаметр [мм] 69,5

Запчасть р/к суппорта САФ БПВ Скания K010603 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.524. У данной детали есть аналоги с номерами: 3029, CP9011102, M2910017, TR15042, 8510328SX, 095524, 54167. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к суппорта САФ БПВ Скания K010603 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.