Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095514 Наименование РМК дискового тормоза Вес [кг] 0,405

Запчасть ремкомплект дискового тормоза представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.514. У данной детали есть аналоги с номерами: 095514, 3532, 294087, ES990080, 960267, P71RK040A, MCK1238. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дискового тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.