Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095513 Наименование РМК дискового тормоза Вес [кг] 0,098

Запчасть ремкомплект дискового тормоза представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.513. У данной детали есть аналоги с номерами: 095513, 3549, 81508026024, MCK1139, 85107913, 396463, ES990069. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дискового тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.