Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095506 Наименование Ремкомплект ROCKINGER сцепного устройства SAMPA Вес [кг] 0,608

Запчасть ремкомплект Рокингер сцепного устройства SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.506. У данной детали есть аналоги с номерами: 504158977, ZL1359018R, 095506, EI08AI0J01, PEI08AI0J01R, ROE25345, R25345. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Рокингер сцепного устройства SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.