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Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165 артикул 095368 SAMPA в Алматы

Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095368 Наименование Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165 Сторона установки Задний мост Толщина [мм] 30 Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 165/165 mm Длина [мм] 651 Вес [кг] 42,2 Ø отверстия [мм] 23 Ø трубы [мм] 58 Тип рычага Треугольный рычаг (грузовой автомобиль) Ø отверстия 2 [мм] 19 показать еще С этим товаром покупают... BAGEN T760064 Тяга V образная Volvo Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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