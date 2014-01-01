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Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165 артикул 095368 SAMPA в Алматы

095368 SAMPA Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095368
Наименование Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165
Сторона установки Задний мост
Толщина [мм] 30
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 165/165 mm
Длина [мм] 651
Вес [кг] 42,2
Ø отверстия [мм] 23
Ø трубы [мм] 58
Тип рычага Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)
Ø отверстия 2 [мм] 19

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга V-образная задней подвески RVI KERAX под с/б 108х23х165 производителя SAMPA с артикулом 095368 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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