|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095313
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина [мм]
|35
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|152/152 mm
|Длина [мм]
|574
|Вес [кг]
|13,852
|Ø отверстия [мм]
|21
|Ø трубы [мм]
|50
|Тип рычага
|Продольный рычаг
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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