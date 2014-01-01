|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095282
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина [мм]
|30
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|130/130 mm
|Длина [мм]
|671
|Вес [кг]
|31
|Ø отверстия [мм]
|26
|Ø трубы [мм]
|58
|Тип рычага
|Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)
|Ø отверстия 2 [мм]
|19,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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