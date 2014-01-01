|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095277
|Наименование
|Тяга реактивная V-образная Мерседес Актрос Аксор
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина [мм]
|24
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|130/130/152 mm
|Длина [мм]
|622
|Вес [кг]
|23,5
|Ø отверстия [мм]
|23
|Ø трубы [мм]
|50
|Тип рычага
|Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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