|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095233
|Наименование
|Тяга V-образная MAN TGA L=627 мм 81432706117
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина [мм]
|24
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|130/130 mm
|Длина [мм]
|627
|Вес [кг]
|27
|Ø отверстия [мм]
|23
|Ø трубы [мм]
|50
|Тип рычага
|Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)
|Ø отверстия 2 [мм]
|19
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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