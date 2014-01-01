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Тяга V-образная MAN TGA L=627 мм 81432706117 артикул 095233 SAMPA в Алматы

095233 SAMPA Тяга V-образная MAN TGA L=627 мм 81432706117
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095233
Наименование Тяга V-образная MAN TGA L=627 мм 81432706117
Сторона установки Задний мост
Толщина [мм] 24
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 130/130 mm
Длина [мм] 627
Вес [кг] 27
Ø отверстия [мм] 23
Ø трубы [мм] 50
Тип рычага Треугольный рычаг (грузовой автомобиль)
Ø отверстия 2 [мм] 19
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга V-образная MAN TGA L=627 мм 81432706117 производителя SAMPA с артикулом 095233 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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