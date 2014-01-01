|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095167
|Наименование
|Провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания EBS 24\7 с пласт. штекерами
|Напряжение [В]
|24
|Вес [кг]
|1,935
|Гнездо для сцепн.устр-ва (расположение штекерного разъёма)
|7
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Материал
|Полиуретан
|Наружный диаметр [мм]
|44
|Прицепное устройство
|вкл. оригинальное штекерное соединение
|Длина [м]
|4,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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