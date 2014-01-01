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Провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания EBS 24\7 с пласт. штекерами артикул 095167 SAMPA в Алматы

095167 SAMPA Провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания EBS 24\7 с пласт. штекерами
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095167
Наименование Провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания EBS 24\7 с пласт. штекерами
Напряжение [В] 24
Вес [кг] 1,935
Гнездо для сцепн.устр-ва (расположение штекерного разъёма) 7
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Материал Полиуретан
Наружный диаметр [мм] 44
Прицепное устройство вкл. оригинальное штекерное соединение
Длина [м] 4,5
Запчасть провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания ЕБС 24\7 с пласт. штекерами представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.167. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания ЕБС 24\7 с пласт. штекерами, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Провод перекидной Вольво/Даф/МАН/Ивеко/Скания EBS 24\7 с пласт. штекерами производителя SAMPA с артикулом 095167 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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