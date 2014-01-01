|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095155
|Наименование
|Вилка EBS 24 V 7 полюсов
|Вес [кг]
|0,32
|Вид допуска
|ADR/GGVS- проверенный
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей с EBS
|Прицепное устройство
|эл. комплект с 7 пол.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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