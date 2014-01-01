Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095103 Наименование мембрана камеры тормозной 12 мелкая Вес [кг] 0,1 Параметр Type 12, Short strok

Запчасть мембрана камеры тормозной 12 мелкая представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.103. У данной детали есть аналоги с номерами: 095103, 0004311728, 325197, 171566, 1120619, 1325347, 8197157. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мембрана камеры тормозной 12 мелкая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.