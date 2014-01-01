Размер резьбы M36x6 P3 Наружный диаметр [мм] 16

Запчасть ремкомплект суппорта CKSK17/CKSK171 Кнорр SB/SN винт резьбовой для бинокля представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.088. У данной детали есть аналоги с номерами: 02199, 030703000370, 030703004530, 040123, 040533, 118204, 12602500A. Ремкомплекты суппортов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект суппорта CKSK17/CKSK171 Кнорр SB/SN винт резьбовой для бинокля, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ремкомплекты суппортов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.