|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095088
|Наименование
|РМК суппорта CKSK17/CKSK171 Knorr SB/SN винт резьбовой для бинокля
|Длина [мм]
|100
|Вес [кг]
|0,338
|Размер резьбы
|M36x6 P3
|Наружный диаметр [мм]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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