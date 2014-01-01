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РМК суппорта CKSK17/CKSK171 Knorr SB/SN винт резьбовой для бинокля артикул 095088 SAMPA в Алматы

095088 SAMPA РМК суппорта CKSK17/CKSK171 Knorr SB/SN винт резьбовой для бинокля
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095088
Наименование РМК суппорта CKSK17/CKSK171 Knorr SB/SN винт резьбовой для бинокля
Длина [мм] 100
Вес [кг] 0,338
Размер резьбы M36x6 P3
Наружный диаметр [мм] 16
Запчасть ремкомплект суппорта CKSK17/CKSK171 Кнорр SB/SN винт резьбовой для бинокля представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.088. У данной детали есть аналоги с номерами: 02199, 030703000370, 030703004530, 040123, 040533, 118204, 12602500A. Ремкомплекты суппортов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект суппорта CKSK17/CKSK171 Кнорр SB/SN винт резьбовой для бинокля, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ремкомплекты суппортов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК суппорта CKSK17/CKSK171 Knorr SB/SN винт резьбовой для бинокля производителя SAMPA с артикулом 095088 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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