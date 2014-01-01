Наружный диаметр [мм] 23,5

Запчасть пружина седельного устройства JSK 40/42 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.074. У данной детали есть аналоги с номерами: 095074, SKE001009800. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина седельного устройства JSK 40/42 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.