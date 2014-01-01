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Втулка ROCKINGER петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA артикул 095062 SAMPA в Алматы

095062 SAMPA Втулка ROCKINGER петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095062
Наименование Втулка ROCKINGER петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA
Высота [мм] 46
Вес [кг] 0,298
Внутренний диаметр 50,5
Наружный диаметр [мм] 60,5
Запчасть втулка Рокингер петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 095062, ROE53004, 18088800, ROE53004, 130100160060, T16006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка Рокингер петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка ROCKINGER петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 095062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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