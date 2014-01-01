Внутренний диаметр 50,5 Наружный диаметр [мм] 60,5

Запчасть втулка Рокингер петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.062. У данной детали есть аналоги с номерами: 095062, ROE53004, 18088800, ROE53004, 130100160060, T16006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка Рокингер петли дышла разрезная (50x60мм) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.