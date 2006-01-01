|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095057
|Наименование
|Подушка седельного устройства JOST38 верхняя
|Толщина [мм]
|66
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|150/55
|Длина [мм]
|241
|Ширина [мм]
|191,2
|Высота [мм]
|65,5
|Вес [кг]
|2,11
|Ø отверстия [мм]
|14
|Параметр
|82 ShA
|Расстояние между отверст. (мм)
|50, 45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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