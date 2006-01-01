Длина [мм] 241 Ширина [мм] 191,2 Высота [мм] 65,5 Вес [кг] 2,11 Ø отверстия [мм] 14 Параметр 82 ShA Расстояние между отверст. (мм) 50, 45

Запчасть подушка седельного устройства JOST38 верхняя представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.057. У данной детали есть аналоги с номерами: SK2006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подушка седельного устройства JOST38 верхняя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.