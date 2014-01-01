Внутренний диаметр 50 Наружный диаметр [мм] 61

Запчасть втулка Рокингер петли дышла прицепа SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.055. У данной детали есть аналоги с номерами: 10996520, ROE53363, ROE53363. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка Рокингер петли дышла прицепа SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.