Длина [мм] 115 Ширина [мм] 105 Высота [мм] 16 Вес [кг] 0,176 Ø отверстия [мм] 15 Параметр 82 ShA

Запчасть подушка опоры седла JSK37 нижняя малая аналог SK 2105-25 095.046 представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.046. У данной детали есть аналоги с номерами: 095046, 10059, SK210525, MGSP5, 901333, 131403600020, KLTA0506. Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка опоры седла JSK37 нижняя малая аналог SK 2105-25 095.046 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.