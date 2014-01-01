|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095046
|Наименование
|Подушка опоры седла JSK37 нижняя малая аналог SK 2105-25 095.046
|Толщина [мм]
|16
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|71,5/61
|Длина [мм]
|115
|Ширина [мм]
|105
|Высота [мм]
|16
|Вес [кг]
|0,176
|Ø отверстия [мм]
|15
|Параметр
|82 ShA
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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