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Подушка седла верхняя большая TYP 37 C артикул 095045 SAMPA в Алматы

095045 SAMPA Подушка седла верхняя большая TYP 37 C
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095045
Наименование Подушка седла верхняя большая TYP 37 C
Толщина [мм] 65
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 80/53
Длина [мм] 177
Ширина [мм] 161
Высота [мм] 65
Вес [кг] 1,335
Ø отверстия [мм] 15
Параметр 82 ShA
Расстояние между отверст. (мм) 26
Запчасть подушка седла верхняя большая TYP 37 C представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.045. У данной детали есть аналоги с номерами: 095045, SK1259, MGSP6, 901332, 131403600010, 542000142. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка седла верхняя большая TYP 37 C на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подушка седла верхняя большая TYP 37 C производителя SAMPA с артикулом 095045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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