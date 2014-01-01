|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095045
|Наименование
|Подушка седла верхняя большая TYP 37 C
|Толщина [мм]
|65
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|80/53
|Длина [мм]
|177
|Ширина [мм]
|161
|Высота [мм]
|65
|Вес [кг]
|1,335
|Ø отверстия [мм]
|15
|Параметр
|82 ShA
|Расстояние между отверст. (мм)
|26
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подушка седла верхняя большая TYP 37 C производителя SAMPA с артикулом 095045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита