Длина [мм] 177 Ширина [мм] 161 Высота [мм] 65 Вес [кг] 1,335 Ø отверстия [мм] 15 Параметр 82 ShA Расстояние между отверст. (мм) 26

Запчасть подушка седла верхняя большая TYP 37 C представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.045. У данной детали есть аналоги с номерами: 095045, SK1259, MGSP6, 901332, 131403600010, 542000142. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка седла верхняя большая TYP 37 C на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.