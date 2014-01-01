Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 095023 Наименование Ремень крепления груза для грузовиков 10 метров Вес [кг] 2,815 Длина [м] 10

Запчасть ремень крепления груза для грузовиков 10 метров представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.023. У данной детали есть аналоги с номерами: 11811090060496, 160107900090, WTR50000060476, WTR500000610M. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень крепления груза для грузовиков 10 метров, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.