|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095020
|Наименование
|Рабочий цилиндр моторный тормоз
|Вес [кг]
|0,232
|Размер резьбы
|M8
|Рабочее давление [бар]
|8,5
|Высота подъема [мм]
|48
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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