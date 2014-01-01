Вес [кг] 0,213 Цвет черный Материал алюминий Прицепное устройство эл. комплект с 7 пол.

Запчасть розетка алюминиевая EURO (typ N) винт представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.017. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015450626, 0035453126, 00580700, 010207200120, 07341, 07343, 1301750. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить розетка алюминиевая EURO (typ N) винт, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.