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Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт артикул 095017 SAMPA в Алматы

095017 SAMPA Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095017
Наименование Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт
Напряжение [В] 24
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема N Type Screw
Вес [кг] 0,213
Цвет черный
Материал алюминий
Прицепное устройство эл. комплект с 7 пол.
Запчасть розетка алюминиевая EURO (typ N) винт представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.017. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015450626, 0035453126, 00580700, 010207200120, 07341, 07343, 1301750. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить розетка алюминиевая EURO (typ N) винт, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт производителя SAMPA с артикулом 095017 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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