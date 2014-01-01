|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095017
|Наименование
|Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт
|Напряжение [В]
|24
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|N Type Screw
|Вес [кг]
|0,213
|Цвет
|черный
|Материал
|алюминий
|Прицепное устройство
|эл. комплект с 7 пол.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Розетка алюминиевая EURO (typ N) винт производителя SAMPA с артикулом 095017 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита