Вес [кг] 0,207 Цвет белый Материал алюминий Прицепное устройство эл. комплект с 7 пол.

Запчасть розетка алюминиевая под винтики представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.015. У данной детали есть аналоги с номерами: 095015 Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить розетка алюминиевая под винтики, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.