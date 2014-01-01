Вес [кг] 0,184 Цвет белый Материал алюминий Прицепное устройство эл. комплект с 7 пол.

Запчасть вилка электрическая 6+1 полюсов type S представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 0660838, 1342334, 52591, 611550, 611590, 81254350591, 82254350072. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вилка электрическая 6+1 полюсов type S, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.