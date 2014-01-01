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Вилка электрическая 6+1 полюсов type S артикул 095014 SAMPA в Алматы

095014 SAMPA Вилка электрическая 6+1 полюсов type S
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095014
Наименование Вилка электрическая 6+1 полюсов type S
Напряжение [В] 24
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема S Type Screw or Flat
Вес [кг] 0,184
Цвет белый
Материал алюминий
Прицепное устройство эл. комплект с 7 пол.
Запчасть вилка электрическая 6+1 полюсов type S представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 0660838, 1342334, 52591, 611550, 611590, 81254350591, 82254350072. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вилка электрическая 6+1 полюсов type S, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вилка электрическая 6+1 полюсов type S производителя SAMPA с артикулом 095014 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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