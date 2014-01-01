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Клапан быстрого растормаживания грузовиков МАН ДАФ Ивеко артикул 095013 SAMPA в Алматы

095013 SAMPA Клапан быстрого растормаживания грузовиков МАН ДАФ Ивеко
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095013
Наименование Клапан быстрого растормаживания грузовиков МАН ДАФ Ивеко
Вес [кг] 0,298
Размер резьбы M22x1,5
Рабочее давление [бар] 10
Если вы хотите купить клапан быстрого растормаживания грузовиков МАН ДАФ Ивеко, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004294144, 00222790, 0034295844, 0243101800, 04457867, 05144VLT, 0605000000. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан быстрого растормаживания грузовиков МАН ДАФ Ивеко производителя SAMPA с артикулом 095013 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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