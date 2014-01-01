Внутренний диаметр 19 Наружный диаметр [мм] 41,5 Наружный диаметр 1 [мм] 28,5

Запчасть прокладка соединительной головки представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.010. У данной детали есть аналоги с номерами: 095010, 0004292184, 0004292484, 0004290327, 82965010067, 85500013813, 0183604. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка соединительной головки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.