|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|095010
|Наименование
|Прокладка соединительной головки
|Вес [кг]
|0,008
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр [мм]
|41,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|28,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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