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Прокладка соединительной головки артикул 095010 SAMPA в Алматы

095010 SAMPA Прокладка соединительной головки
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 095010
Наименование Прокладка соединительной головки
Вес [кг] 0,008
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 19
Наружный диаметр [мм] 41,5
Наружный диаметр 1 [мм] 28,5
Запчасть прокладка соединительной головки представлена по производителю SAMPA с артикулом 095.010. У данной детали есть аналоги с номерами: 095010, 0004292184, 0004292484, 0004290327, 82965010067, 85500013813, 0183604. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка соединительной головки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка соединительной головки производителя SAMPA с артикулом 095010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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