Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094501 Наименование Р/к компрессора МАН TGA/TGS/TGX прокладки+клапана+болты. Вес [кг] 0,382

Запчасть р/к компрессора МАН ТГА/ТГС/ТГХ прокладки+клапана+болты. представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.501. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора МАН ТГА/ТГС/ТГХ прокладки+клапана+болты., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.