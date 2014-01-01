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Соединитель трубки ПВХ,полиамид d=6мм прямой SAMPA артикул 094482 SAMPA в Алматы

094482 SAMPA Соединитель трубки ПВХ,полиамид d=6мм прямой SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094482
Наименование Соединитель трубки ПВХ,полиамид d=6мм прямой SAMPA
Диаметр [мм] 12
Вес [кг] 0,018
Запчасть соединитель трубки ПВХ полиамид d=6мм прямой SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.482. У данной детали есть аналоги с номерами: 020907700050, 0377, 06256, 07009316A, 1407000090, 30312125, 6145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель трубки ПВХ полиамид d=6мм прямой SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Соединитель трубки ПВХ,полиамид d=6мм прямой SAMPA производителя SAMPA с артикулом 094482 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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