Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094482 Наименование Соединитель трубки ПВХ,полиамид d=6мм прямой SAMPA Диаметр [мм] 12 Вес [кг] 0,018

Запчасть соединитель трубки ПВХ полиамид d=6мм прямой SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.482. У данной детали есть аналоги с номерами: 020907700050, 0377, 06256, 07009316A, 1407000090, 30312125, 6145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель трубки ПВХ полиамид d=6мм прямой SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.