Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094481 Наименование Фитинг быстросъемный d10 d10 (пласт.) ALL Диаметр [мм] 10 Вес [кг] 0,016

Запчасть фитинг быстросъемный d10 d10 (пласт.) ALL представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.481. У данной детали есть аналоги с номерами: 020907700030, 06258, 07009315A, 07666250A, 107, 2850100803, 652910. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фитинг быстросъемный d10 d10 (пласт.) ALL, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.