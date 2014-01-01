Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094480 Наименование Фитинг быстросъемный d8 * d8 (пластик) Диаметр [мм] 8 Вес [кг] 0,008

Запчасть фитинг быстросъемный d8 * d8 (пластик) представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.480. У данной детали есть аналоги с номерами: 094480 Виртуальные СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные вИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.