Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094284 Наименование Комплект ГБЦ компрессора (ГБЦ в сборе+комплект болтов и прокладок) Вес [кг] 3,37

Запчасть комплект Головка блока компрессора (ГБЦ в сборе+комплект болтов и прокладок) представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.284. У данной детали есть аналоги с номерами: Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект Головка блока компрессора (ГБЦ в сборе+комплект болтов и прокладок), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.