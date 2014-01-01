|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|094282
|Наименование
|Фильтр влагоотделитель Рено Премиум Керакс
|Высота [мм]
|165
|Вес [кг]
|2,941
|Размер резьбы
|M39x1,5
|Внутренний диаметр
|100
|Наружный диаметр [мм]
|136
|Внутренний диаметр 1(мм)
|111
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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