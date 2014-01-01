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Фильтр влагоотделитель Рено Премиум Керакс артикул 094282 SAMPA в Алматы

094282 SAMPA Фильтр влагоотделитель Рено Премиум Керакс
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094282
Наименование Фильтр влагоотделитель Рено Премиум Керакс
Высота [мм] 165
Вес [кг] 2,941
Размер резьбы M39x1,5
Внутренний диаметр 100
Наружный диаметр [мм] 136
Внутренний диаметр 1(мм) 111
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр влагоотделитель Рено Премиум Керакс производителя SAMPA с артикулом 094282 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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