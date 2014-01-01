Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094270 Наименование ГБЦ компрессора + рмк OM457 MB Axor Вес [кг] 3,23

Запчасть головка блока компрессора + Ремкомплект OM457 Мерседес Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.270. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить головка блока компрессора + Ремкомплект OM457 Мерседес Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.