Наружный диаметр [мм] 72

Запчасть крышка Блок цилиндров для грузовика Мерседес094.228 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.228. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка Блок цилиндров для грузовика Мерседес094.228, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.