Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094208 Наименование Датчик включения моста Мерседес Атего/Аксор/Актрос Вес [кг] 0,11

Запчасть датчик включения моста Мерседес Атего/Аксор/Актрос представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.208. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик включения моста Мерседес Атего/Аксор/Актрос, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.