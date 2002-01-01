Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094203 Наименование Датчик давления воздуха для грузовиков Мерседес Актрос2 (2002>) 5.5 bar Вес [кг] 0,1 Рабочее давление [бар] 5,5

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