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Датчик давления 094.202 SAMPA артикул 094202 SAMPA в Алматы

094202 SAMPA Датчик давления 094.202 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094202
Наименование Датчик давления 094.202 SAMPA
Вес [кг] 0,103
Рабочее давление [бар] 6,5
Запчасть датчик давления 094.202 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.202. У данной детали есть аналоги с номерами: 094202 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления 094.202 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления 094.202 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 094202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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