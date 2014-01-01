Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094202 Наименование Датчик давления 094.202 SAMPA Вес [кг] 0,103 Рабочее давление [бар] 6,5

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