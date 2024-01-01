Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094201 Наименование Датчик температуры M14x1.5 фишка 2контакта 120°C max MB Actros/Axor Вес [кг] 0,046

Запчасть датчик температуры M14x1.5 фишка 2контакта 120°C max Мерседес Актрос/Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.201. У данной детали есть аналоги с номерами: 094201 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры M14x1.5 фишка 2контакта 120°C max Мерседес Актрос/Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.