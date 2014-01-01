Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094197 Наименование Датчик температуры 094.197 SAMPA Вес [кг] 0,07

Запчасть датчик температуры 094.197 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.197. У данной детали есть аналоги с номерами: 094197, 0281002232, 5001858013, 500306957, 51274210113, 77870, RM05612. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 094.197 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.