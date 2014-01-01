Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094195 Наименование Датчик температуры 106°C+ 3°C MAN 094.195, Sampa Вес [кг] 0,03

Запчасть датчик температуры 106°C+ 3°C МАН 094.195 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.195. У данной детали есть аналоги с номерами: 094195, 337011, 51274210151, 77868, S111385, 0542049, OR218003. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 106°C+ 3°C МАН 094.195 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.