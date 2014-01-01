Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094194 Наименование Датчик температуры масла МАН Ф90 Вес [кг] 0,038

Если вы хотите купить датчик температуры масла МАН Ф90, просто позвоните нам! Применяется на MAN, F90, Ф90. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.194. У данной детали есть аналоги с номерами: 337001, 812742100, 81274210077. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.