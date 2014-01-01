Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094193 Наименование Датчик температуры MAN 51274210196 Вес [кг] 0,075

Запчасть датчик температуры МАН 51274210196 представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.193. У данной детали есть аналоги с номерами: 094193 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры МАН 51274210196 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.