|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|094191
|Наименование
|Фильтр воздушный турбокомпрессора Iveco Cursor
|Высота [мм]
|58
|Вес [кг]
|0,342
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Внутренний диаметр
|63
|Наружный диаметр [мм]
|76
|Внутренний диаметр 1(мм)
|71
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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