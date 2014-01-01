Размер резьбы M16x1,5 Внутренний диаметр 63 Наружный диаметр [мм] 76 Внутренний диаметр 1(мм) 71

Запчасть фильтр воздушный турбокомпрессора Ивеко Курсор представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.191. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный турбокомпрессора Ивеко Курсор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.