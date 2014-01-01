Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094140 Наименование Кран управления тормозами прицепа Scania 4 серия/Volvo Вес [кг] 2,565

Если вы хотите купить кран управления тормозами прицепа Скания 4 серия/Вольво, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 08464300A, 100065, 100704, 118654, 1331721, 1350096, 1504970. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.