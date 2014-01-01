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Клапан ограничения давления, 094.117 Sampa артикул 094117 SAMPA в Алматы

094117 SAMPA Клапан ограничения давления, 094.117 Sampa
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 094117
Наименование Клапан ограничения давления, 094.117 Sampa
Вес [кг] 0,42
Рабочее давление [бар] 8,5
Запчасть клапан ограничения давления 094.117 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 094.117. У данной детали есть аналоги с номерами: 094117 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан ограничения давления 094.117 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан ограничения давления, 094.117 Sampa производителя SAMPA с артикулом 094117 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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