|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|094116
|Наименование
|Кран ограничения давления. 7,4 bar , Резьба входа : M16x1.5, 094116
|Вес [кг]
|0,315
|Рабочее давление [бар]
|6,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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