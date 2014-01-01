Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 094116 Наименование Кран ограничения давления. 7,4 bar , Резьба входа : M16x1.5, 094116 Вес [кг] 0,315 Рабочее давление [бар] 6,7

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